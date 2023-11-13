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Семин - о главном открытии первого круга в РПЛ: очень понравился Аббосбек Файзуллаев. Большое будущее, умный игрок

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Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос об игроке-открытии первой половины нынешнего чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА
- Главное открытие первого круга в этом сезоне? Мне очень понравился Аббосбек Файзуллаев, как он отыграл первую часть чемпионата. У него большое будущее, он очень умный игрок, - передает слова Семина Metaratings.ru.

20-летний узбекский правый вингер Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из ташкентского "Пахтакора" в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В 14 матчах за красно-синих во всех турнирах футболист забил 1 гол и выполнил 6 ассистентских действий.

ЦСКА Файзуллаев Семин
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