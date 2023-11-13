- Главное открытие первого круга в этом сезоне? Мне очень понравился Аббосбек Файзуллаев, как он отыграл первую часть чемпионата. У него большое будущее, он очень умный игрок, - передает слова Семина Metaratings.ru.
20-летний узбекский правый вингер Аббосбек Файзуллаев перешел в ЦСКА из ташкентского "Пахтакора" в августе 2023 года, сумма трансферной компенсации составила 500 тысяч евро. В 14 матчах за красно-синих во всех турнирах футболист забил 1 гол и выполнил 6 ассистентских действий.
Семин - о главном открытии первого круга в РПЛ: очень понравился Аббосбек Файзуллаев. Большое будущее, умный игрок
Экс-главный тренер "Локомотива" Юрий Семин ответил на вопрос об игроке-открытии первой половины нынешнего чемпионата России.
Фото: ПФК ЦСКА