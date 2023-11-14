"Мы хотим напомнить ему, что он играл в ЦСКА, получал зарплату там. Вся его карьера связана с Россией. Мне кажется, у него осеннее обострение началось... Очень обидно, что именно из его уст мы слышим призыв к молодежи покидать Россию", — сказал Свищев.
Ранее Березуцкий призвал всех российских спортсменов уезжать из России, если они хотят добиться роста. Он заявил, что можно оставаться в России, если цель у такого спортсмена лишь заработать денег. Сам Березуцкий несколько месяцев проживает в Испании. Его последним местом работы был ЦСКА, тренерский штаб которого он покинул летом 2022 года.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Депутат Свищев — о словах Березуцкого: кажется, у него началось осеннее обострение
Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на слова экс-защитника ЦСКА Василия Березуцкого, призвавший российских игроков уезжать из РПЛ.
Фото: РИА Новости / Антон Денисов