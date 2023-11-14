Сообщается, что Дзюба не был доволен игрой Пиняева в этом матче. Пиняев заявил, что пока все игроки "Локомотива" бегают, Дзюба ходит пешком. В раздевалке Дзюба вновь предъявил Пиняеву и завязалась потасовка, которую смогли остановить.
Сообщается, что генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался в резкой форме в адрес главного тренера команды Михаила Галактионова, заявив, что тот потерял раздевалку вместе из-за Дзюбы. Тренер заявил, что Дзюба оказывает важную роль на поле. Сам же Дзюба быстро помирился с Пиняевым.
Источник: журналист Иван Карпов в телеграм-канале.
Журналист Карпов: Дзюба подрался с Пиняевым после матча со "Спартаком"
Нападающий "Локомотива" Артём Дзюба подрался с форвардом команды Сергеем Пиняевым после матча команды со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре РПЛ.
Фото: "Чемпионат"