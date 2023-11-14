"Мне о таком неизвестно. Уверен, что это вброс", — сказал Гольдман.
Ранее появилась информация, что Дзюба и Пиняев сцепились после матча "Локомотива" со "Спартаком" (1:1) в 14-м туре РПЛ. После этого спортсмены сразу же помирились, но конфликт успел дойти до генерального директора "Локомотива" Владимира Леонченко.
Источник: "Спорт-Экспресс".
Агент Дзюба — про драку игрока с Пиняевым: мне о таком неизвестно. Уверен, что это вброс
Леонид Гольдман, являющийся агентом нападающего "Локомотива" Артёма Дзюбы, отреагировал на информацию о драке футболиста с Сергеем Пиняевым в раздевалке.
Фото: СЭ