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Смородская — о драке Дзюбы и Пиняева: виноват Галактионов. Умные тренеры сглаживают конфликты

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Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская обвинила главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в драке Дзюбы и Пиняева.
Фото: Sport 24
"Кто виноват в драке Дзюбы и Пиняева? Тренер. Такие случаи бывают, но их сглаживают умные тренеры", — приводит слова Смородской "Матч ТВ".

Ранее в СМИ появилась информация о том, что после матча между "Спартаком" и "Локомотивом" (1:1) игроки красно-зеленых Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались. После 15 туров чемпионата России московская команда занимает седьмое место, набрав 24 очка.

Дзюба Пиняев Локомотив Смородская
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