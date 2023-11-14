"Кто виноват в драке Дзюбы и Пиняева? Тренер. Такие случаи бывают, но их сглаживают умные тренеры", — приводит слова Смородской "Матч ТВ".
Ранее в СМИ появилась информация о том, что после матча между "Спартаком" и "Локомотивом" (1:1) игроки красно-зеленых Артем Дзюба и Сергей Пиняев подрались. После 15 туров чемпионата России московская команда занимает седьмое место, набрав 24 очка.
Смородская — о драке Дзюбы и Пиняева: виноват Галактионов. Умные тренеры сглаживают конфликты
Экс-президент московского "Локомотива" Ольга Смородская обвинила главного тренера железнодорожников Михаила Галактионова в драке Дзюбы и Пиняева.
Фото: Sport 24