"Пока Абаскаль не справляется в "Спартаке", у него не хватает опыта, знаний и авторитета. У команды до сих пор нет поставленной игры, при нем не прогрессируют футболисты, хотя Абаскаль работает второй сезон. С такими возможностями тренер должен расти, а Абаскаль не может полностью раскрыть потенциал игроков", — сказал Гладилин.
34-летний Абаскаль стал главным тренером московской команды в июне 2022 года. С тех пор красно-белые провели 63 матча и в среднем набирают 1,73 за игру (32 победы, 13 ничьих, 18 поражений). В минувшем сезоне "Спартак" стал третьим в Российской Премьер-Лиге, пропустив вперёд лишь ЦСКА и "Зенит". В текущей кампании команда идёт на шестом месте.
Источник: "РБ Спорт".
Гладилин: Абаскаль не справляется в "Спартаке", при нем не прогрессируют игроки
Ветеран "Спартака" Валерий Гладилин высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: Михаил Зимин / Матч ТВ