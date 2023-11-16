"Краснодар" в этом сезоне играет хорошо. Очень надеюсь, что во втором круге они продолжат свою игру и покажут такие же результаты. "Краснодар" лидирует, ему трудно будет стать чемпионом, но я надеюсь, что они это сделают", – цитирует Божовича Metaratings.ru.
"Краснодар" был образован в 2008 году. Пока у "быков" нет ни одного трофея в коллекции. По итогу 15 туров черно-зеленые занимают первую строчку таблицы. Команда Владимира Ивича набрала 32 очка. Следующим соперником для южан станет "Урал". Игра пройдет в Екатеринбурге на стадионе "Екатеринбург Арена". Начало - 14:00 (мск).
Божович: надеюсь, "Краснодар" станет чемпионом в этом сезоне
Экс-тренер московского "Динамо" и "Крыльев Советов" Миодраг Божович оценил игру "Краснодара" в этом сезоне РПЛ.
Фото: ФК "Краснодар"