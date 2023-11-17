Матчи Скрыть

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Казахстан
3 - 1 3 1
Сан-МариноЗавершен
Финляндия
2 - 0 2 0
Северная Ирландия2 тайм
Молдова
0 - 1 0 1
Албания2 тайм
Англия
22:45
МальтаНе начат
Италия
22:45
Северная МакедонияНе начат
Дания
22:45
СловенияНе начат
Польша
22:45
ЧехияНе начат

Metaratings: руководство ЦСКА подпишет четырех игроков зимой, если клуб останется в лидирующей группе РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Московский ЦСКА может усилиться в зимнее трансферное окно при определенных условиях.
Фото: ПФК ЦСКА
Как сообщает источник, “армейцы” готовы приобрести четырех футболистов в предстоящее трансферное окно. Они могут взять минимум одного игрока в каждую линию. Однако это произойдет только в том случае, что ЦСКА сможет остаться в группе лидеров в турнирной таблице чемпионата России.

После 15 туров Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА имеет на своем счету 25 очков. Подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч “армейцы” проведут 25 ноября. Они на своем поле сыграют со столичным “Динамо”. Данная игра войдет в программу 16-го тура РПЛ.

Источник: Metaratings


ЦСКА Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится