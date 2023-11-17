Как сообщает источник, “армейцы” готовы приобрести четырех футболистов в предстоящее трансферное окно. Они могут взять минимум одного игрока в каждую линию. Однако это произойдет только в том случае, что ЦСКА сможет остаться в группе лидеров в турнирной таблице чемпионата России.
После 15 туров Российской Премьер-Лиги московский ЦСКА имеет на своем счету 25 очков. Подопечные Владимира Федотова занимают пятое место в турнирной таблице. Свой следующий матч “армейцы” проведут 25 ноября. Они на своем поле сыграют со столичным “Динамо”. Данная игра войдет в программу 16-го тура РПЛ.
Источник: Metaratings
Metaratings: руководство ЦСКА подпишет четырех игроков зимой, если клуб останется в лидирующей группе РПЛ
Московский ЦСКА может усилиться в зимнее трансферное окно при определенных условиях.
Фото: ПФК ЦСКА