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Капитан сборной Кубы: о матче с Россией нам сообщил тренер. Команду это очень обрадовало

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Капитан национальной команды Кубы Луис Парадела рассказал об эмоциях, которые испытал, когда узнал о товарищеской встрече со сборной России.
Фото: Getty Images
- О чем подумали, когда узнали, что будем играть с Россией? Нам об этом сообщил тренер. Этот матч нас обрадовал, мы пересекаем новые границы, оказываемся на другой стороне земного шара. Мы этому очень рады!

Товарищеский поединок, в котором сборная России примет на своем поле национальную команду Кубы, пройдет завтра, 20 ноября. Встреча состоится в Волгограде на стадионе "Волгоград Арена" и начнется в 19:30 по московскому времени.

Напомним, во время октябрьского сбора команда Валерия Карпина провела два контрольных поединка с африканскими командами: со сборной Камеруна и Кении. Россияне одержали домашнюю победу над Камеруном в Москве со счетом 1:0 и разошлись миром на нейтральном поле в Анталье с кенийцами (2:2).

Источник: "СЭ"

Сборная России Сборная Кубы Товарищеские матчи
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