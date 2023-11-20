Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Алания
17:00
ХимкиНе начат
Торпедо
19:30
РодинаНе начат

Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Чехия
22:45
МолдоваНе начат
Словения
22:45
КазахстанНе начат
Украина
22:45
ИталияНе начат
Северная Ирландия
22:45
ДанияНе начат
Северная Македония
22:45
АнглияНе начат
Албания
22:45
Фарерские островаНе начат
Сан-Марино
22:45
ФинляндияНе начат

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
19:30
КубаНе начат

Лайзанс: ЦСКА — претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший полузащитник "Ростова" Юрис Лайзанс оценил шансы ЦСКА на победу в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА
"Впереди ещё половина сезона, поэтому можно что-то поменять. Борьба ещё будет — плотность в таблице высокая. Каждая команда из первой пятёрки — претендент на чемпионство, в том числе и ЦСКА", — цитирует Лайзанса "Чемпионат".

По итогам 15 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ. Красно-синие набрали 25 очков. В следующем матче армейцы сразятся с "Динамо". Дерби московских клубов пройдет 25 ноября. Начало - 17:30 (мск).

11 ноября ЦСКА сразился с "Факелом". Противостояние завершилось ничьей 1:1. Мячи забили игрок армейцев Виктор Давила и футболист воронежцев Сергей Божин.

ЦСКА Лайзанс
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится