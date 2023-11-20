"Впереди ещё половина сезона, поэтому можно что-то поменять. Борьба ещё будет — плотность в таблице высокая. Каждая команда из первой пятёрки — претендент на чемпионство, в том числе и ЦСКА", — цитирует Лайзанса "Чемпионат".
По итогам 15 туров ЦСКА занимает пятое место в РПЛ. Красно-синие набрали 25 очков. В следующем матче армейцы сразятся с "Динамо". Дерби московских клубов пройдет 25 ноября. Начало - 17:30 (мск).
11 ноября ЦСКА сразился с "Факелом". Противостояние завершилось ничьей 1:1. Мячи забили игрок армейцев Виктор Давила и футболист воронежцев Сергей Божин.
Лайзанс: ЦСКА — претендент на чемпионство в этом сезоне РПЛ
Бывший полузащитник "Ростова" Юрис Лайзанс оценил шансы ЦСКА на победу в чемпионате России.
Фото: ПФК ЦСКА