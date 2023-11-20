"Сколько Акинфеев еще может играть? Ой, очень долго! Думаю, сможет играть дольше, чем (45-летний) Буффон", — сказал Красич.
45-летний Буффон объявил о завершении карьеры в августе 2023 года. Он завершил её в родной "Парме", хотя наиболее известен по выступлениям за "Ювентус". В 2006 году Буффон стал чемпионом мира в составе сборной Италии, за которую в общей сложности провёл 176 матчей.
Источник: Sport24.
Красич предсказал Акинфееву футбольное долголетие больше, чем у Буффона
Бывший полузащитник ЦСКА Милош Красич считает, что карьера 37-летнего вратаря Игоря Акинфеева может продлиться дольше, чем у легендарного 45-летнего Джанлуиджи Буффона.
Фото: Sportbox