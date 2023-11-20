"Самое главное, чтобы сборная России сейчас играла. Для многих сборных игра против России не очень интересна, потому что политика очень коварная вещь. Нам раньше говорили, что УЕФА и ФИФА — независимые организации, не связанные с политикой, но сейчас видим, что они очень много зависят от политики", — сказал Божович.
Божович добавил, что не имеет значения, что ближайший соперник сборной России сборная Кубы слаба по рейтингу, ведь команде Карпина нужно играть. Он отметил, что прекрасно понимает спортсменом России в условиях отстранение, но уверен, что решение по российскому футболу примут только после завершения конфликта на Украине.
Источник: Metaratings.
Божович — о сборной России: раньше говорили, что УЕФА и ФИФА — независимые, но они очень зависят от политики
Черногорский специалист Миодраг Божович высказался о ситуации со сборной России.
Фото: ПФК "Арсенал" Тула