ЦСКА не планирует отпускать зимой в другой клуб 27-летнего правого защитника Милана Гайича, сообщают СМИ.
По данным источника, красно-синие не собираются расставаться зимой ни с Гайичем, ни с другими игроками основного состава. Сообщается, что варианты трансферов возможны только в случае поступления ценовых предложений, существенно превышающих рыночные.
Ранее появилась информация, что итальянская "Фиорентина" интересуется сербским защитником ЦСКА Миланом Гайичем и намерена приобрести его зимой 2024 года.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": ЦСКА не планирует зимой расставаться с Гайичем
По данным СМИ, руководство ЦСКА не планирует продавать защитника Милана Гайича в итальянскую "Фиорентину" в ближайшее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА