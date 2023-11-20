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"Чемпионат": ЦСКА не планирует зимой расставаться с Гайичем

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По данным СМИ, руководство ЦСКА не планирует продавать защитника Милана Гайича в итальянскую "Фиорентину" в ближайшее трансферное окно.
Фото: ПФК ЦСКА
ЦСКА не планирует отпускать зимой в другой клуб 27-летнего правого защитника Милана Гайича, сообщают СМИ.

По данным источника, красно-синие не собираются расставаться зимой ни с Гайичем, ни с другими игроками основного состава. Сообщается, что варианты трансферов возможны только в случае поступления ценовых предложений, существенно превышающих рыночные.

Ранее появилась информация, что итальянская "Фиорентина" интересуется сербским защитником ЦСКА Миланом Гайичем и намерена приобрести его зимой 2024 года.

Источник: "Чемпионат"

ЦСКА Фиорентина Серия А Гайич Российские трансферы
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