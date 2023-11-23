"Если "красные дьяволы" действительно хотят его приобрести, я держу кулачки за Нуралы. Но я не очень верю в подобную информацию", — сказал Петржела.
Ранее появилась информация, что скауты "Манчестер Юнайтед" могли просматривать футболиста в матчах за сборную Казахстана. Агент Алипа заявил, что к нему в агентство никто не обращался, а сейчас его клиент и вовсе сконцентрирован на помощи "Зениту" в завоевании чемпионства.
Источник: "Матч ТВ".
Петржела: не верю в то, что "Манчестер Юнайтед" хочет купить Алипа
Бывший главный тренер "Зенита" Властимил Петржела высказался на тему возможного ухода защитника команды Нуралы Алипа в "Манчестер Юнайтед".
Фото: ФК "Зенит"