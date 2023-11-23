"Это сборная России, здесь не надо смотреть, кто у тебя в соперниках. Одно то, что ты попадаешь в число лучших в России и надеваешь майку сборной своей страны, говорит о многом. И лучше играть с Кубой, чем тренироваться весь сбор на базе", — сказал Гоцук.
31-летний Гоцук не привлекался к сборам национальной команды. Он выступает за "Пари НН" с конца 2019 года. В нынешнем сезоне защитник вышел на поле в 18 матчах, в которых отдал две результативные передачи. Его контракт с нижегородской командой рассчитан до лета 2025 года.
Источник: "Матч ТВ".
Гоцук: лучше играть с Кубой, чем тренироваться весь сбор на базе
Защитник "Пари НН" Кирилл Гоцук высказался о необходимости сборной России.
Фото: ФК "Пари НН"