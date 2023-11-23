– Мы все люди образованные, идем к этому, стараемся убирать мат из речи, но запрета нет. Иногда грешим, но футбол — это эмоции, и если их нет, то игра будет мертвой.
После 15 туров чемпионата России по футболу нижегородский “Пари НН” имеет на своем счету 21 набранное очко. Подопечные Сергея Юрана занимают девятое место в турнирной таблице. В 16 туре Российской Премьер-Лиги нижегородская команда в гостях сыграет с “Ростовом”. Встреча состоится 26 ноября.
Источник: “Матч ТВ”
Защитник “Пари НН” Гоцук: стараемся убирать мат из речи, но запрета от Юрана нет
Капитан нижегородского “Пари НН” Кирилл Гоцук ответил на вопрос о том, запрещает ли главный тренер команды Сергей Юран использовать нецензурную лексику футболистам.
Фото: "Пари НН"