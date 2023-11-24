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Вандерсон: "Зенит" после паузы вернется более сильным. "Краснодару" тоже нужно прибавить за зиму

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Экс-форвард московского "Динамо" Вандерсон порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"
"Зенит" после зимней паузы вернётся более сильным с новыми игроками. Это нехорошо. Я буду очень рад, если "Краснодар" выиграет чемпионат. Но для этого ему тоже нужно прибавить за зиму", — приводит слова Вандерсона "Чемпионат".

По итогам первого круга РПЛ "Краснодар" занимает первое место с 32 очками на счету. "Зенит" идет следом, набрав 30 очков. Очное противостояние клубов проходило 11 ноября на "Газпром Арене". Встреча завершилась со счетом 1:1. Голы оформили полузащитник "быков" Эдуард Сперцян и нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра.

Краснодар Вандерсон Зенит
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