"Зенит" после зимней паузы вернётся более сильным с новыми игроками. Это нехорошо. Я буду очень рад, если "Краснодар" выиграет чемпионат. Но для этого ему тоже нужно прибавить за зиму", — приводит слова Вандерсона "Чемпионат".
По итогам первого круга РПЛ "Краснодар" занимает первое место с 32 очками на счету. "Зенит" идет следом, набрав 30 очков. Очное противостояние клубов проходило 11 ноября на "Газпром Арене". Встреча завершилась со счетом 1:1. Голы оформили полузащитник "быков" Эдуард Сперцян и нападающий сине-бело-голубых Матео Кассьерра.
Вандерсон: "Зенит" после паузы вернется более сильным. "Краснодару" тоже нужно прибавить за зиму
Экс-форвард московского "Динамо" Вандерсон порассуждал о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Зенит"