"Мы планируем зимой укрепиться, но фамилии пока не готов назвать. Сутормин и Марадишвили? У меня нет такой информации", — сказал Игнашевич.
23-летний Марадишвили в нынешнем сезоне принял участие в 13 матчах за "Локомотив", проведя на поле 524 минуты. В них он отметился одним голом.
29-летний Сутормин в 11 матчах отыграл 422 минуты и отдал одну голевую передачу.
Источник: Sport24.
Игнашевич: у меня нет информации, что "Балтика" хочет подписать Сутормина и Марадишвили
Главный тренер "Балтики" Сергей Игнашевич рассказал, что команда планирует усиление в зимнее трансферное окно.
Фото: ФК "Балтика"