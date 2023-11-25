"Федотов – очень хороший тренер, который может руководить любой командой", — сказал Деменко.
Владимир Федотов работает в московской команде с лета 2022 года. В первый же сезон он привёл ЦСКА к победе в Кубке России и второму месту в РПЛ. Ранее Федотов работал в "Сочи" и "Оренбурге".
Источник: "Евро-Футбол.Ру".
Деменко считает, что Федотов может возглавить любую команду
Бывший российский футболист Максим Деменко высказался с положительной точки зрения о главном тренере ЦСКА Владимире Федотове.
Фото: Александр Федоров, "СЭ"