"Все нормально", - приводит "Матч ТВ" слова Сафонова.
Матч 16-го тура чемпионата России, в котором "Урал" принимал на своем поле в Екатеринбурге "Краснодар", прошла сегодня, 26 ноября. Игра завершилась победой хозяев со счетом 3:1. Напомним, голкипер краснодарцев Матвей Сафонов столкнулся головой с одноклубником защитником Витором Торменой в компенсированное время первого тайма, после чего оба футболиста были заменены тренерским штабом.
Сафонов - о своем состоянии после вынужденной замены в матче с "Уралом": со мной все нормально
Вратарь "Краснодара" Матвей Сафонов прокомментировал свое самочувствие после вынужденной замены в матче 16-го тура РПЛ с "Уралом" (3:1).
Фото: Sports.ru