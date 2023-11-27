– На мой взгляд, то, как отыграл "Краснодар", история с выходом Матвея Сафонова и то, что после игры натворил Кордоба – серьезный удар по команде. Это может быть крушением надежд на чемпионство. Удивление от этой игры – претендент на чемпионство приехал не победить, а не пропустить от команды, которая 10 туров не выигрывала. Не понял, что не понравилось Кордобе. Зачем это все было показывать? В чем тут судьи виноваты? Это серьезная подстава команды, – цитирует Шалимова "РБ Спорт".
В минувшее воскресенье, 26 ноября, "Краснодар" на выезде уступил "Уралу" со счетом 1:3 и с 32 очками опустился на вторую строчку в РПЛ по итогам 16-ти туров чемпионата России. "Зенит" набрал 33 очка и сместил "быков" с вершины таблицы. После финального свистка нападающий южан Джон Кордоба трижды коснулся паха, продемонстрировав неприличный жест в адрес ассистента главного судьи.
Соответствующая запись была внесена в официальный протокол матча. На основании дисциплинарного регламента лучшему бомбардиру нынешнего розыгрыша чемпионата России грозит дисквалификация сроком на 4 игры. Бывший арбитр чемпионата России Игорь Федотов заявил, что своим жестом Кордоба убил интригу в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.
Шалимов – о жесте Кордобы: в чем тут судьи виноваты? Это серьезная подстава команды
Экс-главный тренер "Краснодара" Игорь Шалимов назвал "серьезной подставой команды" отреагировал на оскорбительный жест форварда "быков" Джона Кордобы в адрес ассистента главного судьи после матча 16-го тура РПЛ с "Уралом" (1:3).
Фото: ФК "Урал"