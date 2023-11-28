Как утверждает источник, к 34-летнему футболисту предъявляют предметный интерес клубы Первой лиги. Действующий контракт Паршивлюка с "Динамо" истекает в июне 2024 года. Следовательно, он сможет перейти в другую команду на правах свободного агента.
В текущем сезоне Паршивлюк принял участие в 9 играх в составе "Динамо" в чемпионате и Кубке России, не отметившись голевыми действиями. Команда Марцела Лички после волевой победы в 16-м туре РПЛ над ЦСКА (3:2) в дерби поднялась на третью строчку в таблице РПЛ.
Источник: "Евро-Футбол.Ру"
Защитник "Динамо" Паршивлюк летом может перейти в клуб Первой лиги
Защитник московского "Динамо" Сергей Паршивлюк летом с высокой долей вероятности покинет клуб.
Фото: ФК "Динамо"