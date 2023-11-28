– Мы могли рассчитывать на большее, исходя из того, какой футбол показывали. Я не разделяю мнение многих болельщиков, которые сейчас уже хватаются за голову и говорят о провале команды. Понятное дело, что мы только вышли в РПЛ, но мы не беспросветные аутсайдеры, а вполне конкурентоспособны. Условно, мы в ближайших матчах наберем больше очков и через пару туров будем уже находиться на другом месте, потому что таблица весьма плотная. Я не склонен посыпать голову пеплом. Мы находимся не на своем месте, – цитирует Волженкина "СЭ".
По итогам 16-ти сыгранных туров чемпионата России "Балтика" набрала 12 очков и расположилась на предпоследнем, 15-м месте в таблице. Отставание команды Сергея Игнашевича от спасительной 12-й позиции составляет 9 очков. От зоны стыковых матчей балтийцев отделяет 1 очко. В минувшем туре дебютанты РПЛ на своем поле уступили московскому "Спартаку" со счетом 0:2. Сегодня вечером, 28 ноября, клуб из Калининграда дома сыграет с московским "Локомотивом" в первом четвертьфинальном матче Пути РПЛ Кубка России.
Гендиректор "Балтики": мы не беспросветные аутсайдеры и находимся не на своем месте
Генеральный директор "Балтики" Кирилл Волженкин оценил выступление калининградской команды в 16-ти стартовых турах чемпионата России и текущее 15-е место в таблице РПЛ.
Фото: ФК "Балтика"