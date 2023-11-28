– Думаю, первую часть сезона мы сыграли хорошо. Последняя игра была дома – не проиграли, выстояли. Это хороший результат, – приводит слова 24-летнего бразильца "Чемпионат".
По итогам 16-ти туров чемпионата России "Крылья Советов" замыкают пятерку сильнейших команд таблицы РПЛ, набрав 26 очков. Отставание от лидирующего "Зенита" насчитывает 7 очков. В минувшую субботу, 25 ноября, команда Игоря Осинькина вырвала ничью у "Локомотива" (3:3) в Самаре в рамках 16-го тура чемпионата России, дважды поразив ворота "железнодорожников" в компенсированное время. Автором третьего гола волжан в матче стал аргентинский нападающий Бенхамин Гарре, который реализовал 11-метровый удар на 12-й добавленной ко второму тайму минуте.
Костанца: первую часть сезона "Крылья Советов" сыграли хорошо
Полузащитник "Крыльев Советов" Фернандо Костанца оценил выступление поволжской команды по итогам 16-ти стартовых туров чемпионата России.
Фото: ФК "Крылья Советов"