"Я нормально отношусь к Галактионову, он нормальный тренер, но стабильности у "Локомотива" нет. Это словно болезнь. Но есть одна таблетка, которая работает последние 30 лет – это Семин. Возвращайте его, и пойдет игра. Пока Юрий Палыч жив и здоров, не надо забивать голову другими тренерами", — приводит слова тренера "РБ Спорт".
После 16 туров чемпионата России "Локомотив" занимает восьмое место в таблице. Железнодорожники смогли набрать 25 очков. Командой с ноября 2022 года руководит Михаил Галактионов. В предыдущем сезоне красно-зеленые финишировали на восьмой строчке с 45 очками.
Семин покинул "Локомотив" в 2020 году. Специалист трижды приводил московский клуб к золотым медалям РПЛ и 6 раз к победе в Кубке России.
Байдачный: "Локомотив" болеет. Ему поможет одна таблетка - это Семин
Экс-наставник "Ростова" Анатолий Байдачный прокомментировал результаты "Локомотива" в этом сезоне.
Фото: "Чемпионат"