– Сильно опечалены этим известием! Желаем преодоления напасти. "Зенит" окажет при необходимости требуемую помощь своему легендарному болельщику, – цитирует Медведева "РБ Спорт".
Депутат Госдумы Сергей Боярский, сын прославленного актера, подтвердил, что его отец находится в обычной палате. Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что Михаила Боярского госпитализировали с подозрением на инфаркт. По сведениям источника, актер оказался в реанимации Мариинской больницы в понедельник, 27 ноября. Врачам удалось стабилизировать его состояние, после чего Боярский был переведен в обычную палату.
"Зенит" готов помочь Михаилу Боярскому, попавшему в больницу с инфарктом
Председатель правления "Зенита" Александр Медведев отреагировал на информацию о госпитализации известного болельщика "сине-бело-голубых" Михаила Боярского с подозрением на инфаркт.
Фото: ФК "Зенит"