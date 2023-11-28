– Что думаю о словах Калешина о деградации футбола в России? Я поддерживаю Евгения Калешина в том, что у нас требуются изменения в системе управления футболом, но не все так категорично, – цитирует Талалаева "РБ Спорт".
Поздно вечером 27 ноября пресс-служба тольяттинского "Акрона" объявила об отставке Евгения Калешина с поста главного тренера команды "из-за разногласий в пути развития". Поволжский клуб ушел на зимнюю паузу на третьей строчке в таблице Первой лиги, находясь в зоне стыковых матчей за право выхода в РПЛ и отставая от лидирующего "Динамо" из Махачкалы всего на 2 очка.
Неделю назад Евгений Калешин на пресс-конференции заявил следующее: "Рано или поздно рухнут те, кто сдавал-продавал все. Этих людей практически уже нет в футболе. Рухнет эта вся шантрапа, которая думает, что умнее всех. Рано или поздно добро победит зло".
Талалаев: поддерживаю Калешина, у нас требуются изменения в системе управления футболом
Главный тренер подмосковных "Химок" Андрей Талалаев поддержал слова экс-наставника тольяттинского "Акрона" Евгения Калешина по поводу деградации российского футбола.
Фото: ФК "Химки"