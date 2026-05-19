Неймар включён в заявку Бразилии на ЧМ-2026

Игрок "Сантоса" Неймар попал в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.

Решение включить форварда в состав принял наставник национальной команды Карло Анчелотти.



33-летний футболист остаётся лучшим бомбардиром в истории бразильской сборной. С момента дебюта за "селесао" в 2010 году Неймар забил 79 мячей за национальную команду.



На групповом этапе мирового первенства сборная Бразилии сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии.