Неймар включён в заявку Бразилии на ЧМ-2026

Игрок "Сантоса" Неймар попал в окончательную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира 2026 года.
Фото: Getty Images
Решение включить форварда в состав принял наставник национальной команды Карло Анчелотти.

33-летний футболист остаётся лучшим бомбардиром в истории бразильской сборной. С момента дебюта за "селесао" в 2010 году Неймар забил 79 мячей за национальную команду.

На групповом этапе мирового первенства сборная Бразилии сыграет против Марокко, Гаити и Шотландии.

