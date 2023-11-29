По сведениям источника, после первого тайма Абаскаль и Сиваков пересеклись в подтрибунном помещении. Тренер и защитник общались на повышенных тонах. Но в более серьезное русло конфликт не перетек.
Напомним, сегодня в Оренбурге на стадионе “Газовик” состоялся один из матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в рамках которого местный футбольный клуб “Оренбург” сыграл против московского “Спартака”. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.
Источник: "Матч ТВ"
Абаскаль повздорил с защитником “Оренбурга” Сиваковым
Главный тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль устроил перепалку с игроком “Оренбурга” Михаилом Сиваковым после первого тайма матча Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"