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Абаскаль повздорил с защитником “Оренбурга” Сиваковым

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Главный тренер московского “Спартака” Гильермо Абаскаль устроил перепалку с игроком “Оренбурга” Михаилом Сиваковым после первого тайма матча Кубка России.
Фото: "Матч ТВ"
По сведениям источника, после первого тайма Абаскаль и Сиваков пересеклись в подтрибунном помещении. Тренер и защитник общались на повышенных тонах. Но в более серьезное русло конфликт не перетек.

Напомним, сегодня в Оренбурге на стадионе “Газовик” состоялся один из матчей 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России, в рамках которого местный футбольный клуб “Оренбург” сыграл против московского “Спартака”. Встреча завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Источник: "Матч ТВ"

Абаскаль Спартак Оренбург Сиваков Кубок России
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