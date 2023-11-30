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Зиньковский: обсуждал с Абаскалем свое игровое время. В "Спартаке" за место в старте нужно бороться и доказывать

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский признался, что говорил с главным тренером команды на тему своего игрового времени.
Фото: ФК "Спартак"
"Я стал чаще играть? Мы обсуждали с Абаскалем мое игровое время и перед началом чемпионата, и уже по ходу сезона. В "Спартаке" за него [место в составе] надо бороться и доказывать. Чувствую сейчас себя более уверенно в команде", — сказал Зиньковский.

27-летний Зиньковский в нынешнем сезоне чемпионата России вышел на поле в 15 матчах, проведя на нём 632 минуты (47% от общего возможного количества времени) и отметившись одним забитым голом. В игре с "Рубином" Зиньковский весь матч просидел на скамейке запасных.

Источник: Sport24.

Зиньковский Спартак
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