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Д. Билялетдинов — о провале в "Спартаке": не подошел стиль команды. Вот и все

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Бывший полузащитник "Спартака" Динияр Билялетдинов объяснил, почему не сумел заиграть в московской команде.
Фото: ТАСС
"Почему в "Спартаке" пошел на спад? Вопрос в подготовке. Самое главное — футболист должен адаптироваться под условия лиги. Получается, не подошел стиль команды", — сказал Билялетдинов.

Согласно данным Transfermarkt, московская команда в январе 2012 года заплатила английскому "Эвертону" за переход Билялетдинова 6,7 млн евро. Полноценно за "Спартак" полузащитник выступал до февраля 2014 года, проведя за это время 29 матчей, забив гол и отдав две результативные передачи. На его счету также три матча за "Спартак-2" и один гол. Далее Билялетдинов играл на правах аренды за "Анжи" и "Торпедо", а в 2015 году на правах свободного агента ушёл в "Рубин".

Источник: Sport24.

Билялетдинов Д Спартак
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