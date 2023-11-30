- Мы чуть позже подались. Там действительно более сложная ситуация, разные аргументации. Это довольно долго и скучно объяснять. Мы ожидаем, что решение будет в этом же ключе (как у "Ростова"). Если по "Ростову" решение пришло в ноябре, а подавали они в сентябре, то месяца через два будет и у нас, - передает слова Пивоварова РИА Новости.
Ранее стало известно, что футбольный трибунал ФИФА принял сторону "Ростова" в споре с 27-летним норвежским опорным полузащитником Матиасом Норманном и обязал футболиста выплатить желто-синим денежную компенсацию.
В августе 2023 года находившийся в аренде в московском "Динамо" хавбек "Ростова" Норманн объявил о разрыве контрактов с российскими клубами в одностороннем порядке и покинул территорию страны. После этого футболист заключил соглашение с саудовским "Аль-Раедом" как свободный агент.
Пивоваров: ожидаем от ФИФА такого же решения по делу Норманна для "Динамо", как и для "Ростова"
Генеральный директор московского "Динамо" Павел Пивоваров прокомментировал ситуацию в судебном споре бело-голубых с самовольно разорвавшим арендный контракт хавбеком Матиасом Норманном.
Фото: ФК "Динамо"