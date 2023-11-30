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Григорьянц: "Локомотив" не может обжаловать дисквалификацию Галактионова и Баринова, "Краснодар" по Кордобе - может

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Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о разных возможностях клубов по поводу обжалования решений комитета.
Фото: РИА Новости
- Обжаловать дисквалификацию футболиста Дмитрия Баринова и тренера Михаила Галактионова "Локомотив" не может по регламенту, так как срок дисквалификации у каждого составляет не более двух матчей. У "Краснодара" такая возможность по Джону Кордобе есть, - передает слова Григорьянца Matchtv.ru.

Ранее стало известно, что главный тренер московского "Локомотива" Михаил Галактионов решением Контрольно-дисциплинарного комитета РФС был дисквалифицирован на две игры Российской премьер-лиги за нецензурное определение судейства в телевизионном флеш-интервью, а капитан "железнодорожников" опорный хавбек Дмитрий Баринов - на один матч за оскорбительные высказывания в адрес рефери.

Нападающий "Краснодара" Джон Кордоба получил дисквалификацию на три матча РПЛ плюс один условно за непристойный жест в адрес судей.

КДК РФС Локомотив Краснодар Галактионов Баринов Кордоба Григорьянц
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