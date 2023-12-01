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В "Спартаке" прокомментировали риск переноса домашнего матча РПЛ с "Крыльями Советов"

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Глава пресс-службы "Спартака" Дмитрий Зеленов дал комментарий по возможному переносу домашнего матча 18 тура РПЛ с самарскими "Крыльями Советов".
Фото: МатчПремьер
- Как и все, следим за прогнозом погоды, учитываем его в тренировочном процессе. Что касается возможного переноса, то есть установленный порядок, прописанный в регламенте. Этим и будем руководствоваться. А пока все мысли - о матче в Грозном, - передает слова Зеленова Metaratings.ru.

Матч 18 тура Российской премьер-лиги "Спартак" - "Крылья Советов" должен пройти в 9 декабря на московской "Открытие Банк Арене", стартовый свисток запланирован на 14:00 по столичному времени. По некоторым прогнозам погоды, температура в Москве в этот день может опуститься ниже -15 градусов по Цельсию. В соответствии с регламентом проведения соревнований, при понижении температуры воздуха ниже этой отметки матч может быть перенесен.

Спартак Крылья Советов
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