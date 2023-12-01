– Захарян говорил, что ему меня не хватает. Рад, что мы на связи, общаемся каждый день. Сегодня предупредил Захаряна, чтобы смотрел трансляцию подписания контракта. Надеюсь, скоро увидимся.
Напомним, 20-летний Арсен Захарян и 21-летний Константин Тюкавин являются воспитанниками московского “Динамо”. В минувшее трансферное окно полузащитник перешел в испанский “Реал Сосьедад”. Захарян подписал трудовой договор с клубом из Сан-Себастьяна до лета 2029 года. Тюкавин, в свою очередь, сегодня продлил соглашение с бело-голубыми. Он заключил договор с москвичами до июня 2028 года.
Источник: Sport24
Тюкавин: Захарян говорил, что ему не хватает меня в “Реале Сосьедад”
Нападающий московского “Динамо” Константин Тюкавин рассказал о том, что он поддерживает связь со своим бывшим одноклубником полузащитником Арсеном Захаряном.
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