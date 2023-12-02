"Не знал Абаскаля до прихода в "Спартак" и не хотел бы знать. Почему российские тренеры не могут прийти в "Спартак"? Почему ему дали такие полномочия?" — сказал Быстров.
Владимир Быстров перешёл в "Спартак" из "Зенита" летом 2005 года, а спустя четыре сезона вернулся в клуб из Санкт-Петербурга. За красно-белых в 138 матчах он забил 18 голов и отдал 26 результативных передач.
Источник: "Матч ТВ".
Быстров: не знал Абаскаля до прихода в "Спартак" и не хотел бы знать
Бывший полузащитник "Спартака" Владимир Быстров высказался о главном тренере команды Гильермо Абаскале.
Фото: Александр Фёдоров/"СЭ"