— Три гола в последних трех матчах, я не имел права не поставить его в состав. Писарский своей работой на тренировках, забитыми голами, набранной формой заслужил быть в старте. Он должен доказывать, у нас высокая конкуренция.
Сегодня, 2 декабря, в Сочи на стадионе "Фишт" состоится очередной матч 17-го тура Российской Премьер-Лиги, в рамках которого местный футбольный клуб “Сочи” сыграет против самарских “Крыльев Советов”. Стартовый свисток предстоящей игры запланирован на 16:30 по московскому времени.
Напомним, нападающий самарских “Крыльев Советов” Владимир Писарский в трех предыдущих матчах чемпионата России сумел забить три гола.
Источник: “Матч ТВ”
Осинькин: я не имел права не поставить Писарского в стартовый состав на матч с “Сочи”
Главный тренер самарских “Крыльев Советов” Игорь Осинькин ответил на вопрос о том, чем нападающий Владимир Писарский заслужил попасть в основной состав команды на игру 17-го тура РПЛ с “Сочи”.
Фото: ПФК "Крылья Советов"