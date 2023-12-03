"Любой следующий матч может стать последним для Ромащенко. Для "Спартака" это также важная встреча. Посмотрим, как они справятся, потому что они тоже выглядят очень нестабильно в этом сезоне", — сказал Дьяков.
Напомним, Мирослав Ромащенко стал главным тренером команды из Грозного летом 2023 года, заняв вакантное место после увольнения Сергея Ташуева. Сам Ташуев сейчас работает в воронежском "Факеле".
Игра между "Ахматом" и "Спартаком" состоится сегодня и начнётся в 19:00 мск.
Источник: "Чемпионат".
Дьяков: любой следующий матч "Ахмата" может стать последним для Ромащенко
Бывший российский защитник Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча "Ахмат" — "Спартак" в 17-м туре РПЛ.
Фото: ФК "Ахмат"