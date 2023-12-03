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Нагорных: Дзюба - лидер "Локомотива". Опытный человек, настоящий спортсмен

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал о роли в команде нападающего Артема Дзюбы.
Фото: Чемпионат.com
- Много ли от Дзюбы зависит в матче с "Зенитом"? Артем Дзюба является лидером команды. Опытный человек, настоящий спортсмен, заряжен на борьбу. Конечно, в сочетании с нашими другими молодыми амбициозными игроками мы создаем очень мощный коллектив. И роль Артема в нем велика.

Артем Дзюба, играющий на позиции центрального нападающего, защищает цвета московского "Локомотива" с января этого года. В мае стороны продлили контракт до лета 2024 года. В нынешнем сезоне 35-летний форвард забил 4 мяча и сделал 2 результативные передачи на партнеров в 14 матчах за "железнодорожников" в российской Премьер-лиге. Также он провел 4 встречи в текущем розыгрыше Кубка России, в которых отдал один ассист. Всего на счету Дзюбы 12+8 по системе гол плюс пас в 31 игре за "красно-зеленых".

Источник: ТАСС

Дзюба Локомотив Зенит
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