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"Локомотив" проведет зимние сборы в ОАЭ

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Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, где команда проведет зимние сборы.
Фото: ФК "Локомотив"
"Зимние сборы "Локомотива" пройдут в ОАЭ. Планы на зимнее трансферное окно? Будем после окончания этого отрезка чемпионата разбираться", - приводит слова Нагорных ТАСС.

Вчера, 3 ноября, в матче 17-го тура РПЛ московский "Локомотив" на своем поле обыграл "Зенит" со счетом 3:1. Напомним, что в первом круге "железнодорожники" тоже праздновали победу (2:1). Последнюю встречу в текущем розыгрыше чемпионата России перед зимней паузой "красно-зеленые" проведут 8 декабря с екатеринбургским "Уралом".

Локомотив Нагорных
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