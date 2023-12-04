"Зимние сборы "Локомотива" пройдут в ОАЭ. Планы на зимнее трансферное окно? Будем после окончания этого отрезка чемпионата разбираться", - приводит слова Нагорных ТАСС.
Вчера, 3 ноября, в матче 17-го тура РПЛ московский "Локомотив" на своем поле обыграл "Зенит" со счетом 3:1. Напомним, что в первом круге "железнодорожники" тоже праздновали победу (2:1). Последнюю встречу в текущем розыгрыше чемпионата России перед зимней паузой "красно-зеленые" проведут 8 декабря с екатеринбургским "Уралом".
"Локомотив" проведет зимние сборы в ОАЭ
Председатель совета директоров "Локомотива" Юрий Нагорных рассказал, где команда проведет зимние сборы.
Фото: ФК "Локомотив"