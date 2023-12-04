- Ожиданий, наверное, было слишком много. И СМИ оказывают медвежью услугу - сначала носят на руках, а после неудачного периода не вспоминают о том, что этому возрасту свойственна нестабильность. До моего гола в Самаре считали, сколько матчей не забивал, а потом, после гола, перестали что-либо писать и говорить. К сожалению для СМИ, я не дал повода снова написать про себя статью - думаю, они очень жалеют об этом, - передает слова Пиняева "РБ Спорт".
19-летний крайний нападающий Сергей Пиняев в декабре 2022 года перешел в московский "Локомотив" из самарских "Крыльев Советов". В текущем сезоне футболист провел за "железнодорожников" 24 матча во всех турнирах из 24 возможных, забив в них 2 гола и выполнив 4 результативных передачи.
При этом Сергей забил свой первый гол в матче 2 тура Российской премьер-лиги, после чего не мог отличиться забитым мячом в течение 13 матчей чемпионата. Эта "сухая" серия была прервана только в 16 туре в выездном матче "Локомотива" с "Крыльями Советов" (3:3).
Пиняев: до моего гола в Самаре СМИ считали, сколько я не забивал - а потом перестали что-либо писать
19-летний вингер "Локомотива" Сергей Пиняев раскритиковал СМИ за освещение своих показателей.
Фото: ФК "Локомотив"