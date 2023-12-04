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Metaratings: "Спартак" ищет нападающего и не претендует на защитника Барбосу

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СМИ рассказали о трансферных планах московского "Спартака".
Фото: РИА Новости
Московский "Спартак" не интересуется центрбеком парагвайского "Либертада" Александером Барбосой, сообщают СМИ. Ранее о якобы интересе красно-белых к этому игроку сообщили южноамериканские издания.

По данным источника, руководство "Спартака" вообще не считает, что позиция защитника требует усиления в зимнее трансферное окно. Сообщается, что приоритетным направлением для красно-белых является поиск нападающего.

В настоящее время в составе "Спартака" только два профильных центрфорварда - 26-летний Александр Соболев и 19-летний Павел Мелёшин.

Источник: Metaratings.ru

Спартак Российские трансферы
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