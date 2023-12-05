Конфликт начался на поле, когда команды выясняли отношения после забитого мяча "Ахмата". Напомним, что на 35-й минуте главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль получил красную карточку за толчок игрока грозненцев Бернарда Бериши. По информации издания Baza, конфликт продолжился в подтрибунном помещении, где представители "Ахмата" заявляли, что красно-белые "не так себя ведут в гостях".
Во время потасовки досталось и ассистенту главного тренера Карлосу Морено, который не смог ответить обидчику и получил желтую карточку от главного арбитра встречи Евгения Кукуляка. В ситуацию вмешалась охрана стадиона, а разрешать конфликт пришлось председателю Парламента Чечни Магомеду Даудову.
Матч 17-го тура завершился домашней победой "Ахмата" со счетом 2:1. Забитыми мячами в той встрече отметились Гамид Агаларов, Светослав Ковачев и Антон Зиньковский.
Baza: игроки "Спартака" и "Ахмата" устроили потасовку в перерыве. Улаживал конфликт председатель Парламента Чечни
Футболисты и представители обеих команд едва не подрались в перерыве матча в Грозном.
Фото: ФК "Ахмат"