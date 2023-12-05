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Гендиректор "Ахмата" Айдамиров: никаких драк и конфликтов не происходило

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Генеральный директора "Ахмата" Ахмед Айдамиров прокомментировал перепалку представителей грозненского клуба и "Спартака".
Фото: ФК "Ахмат"
Ранее в СМИ распространились слухи о том, что игроки и тренеры "Спартака" были близки к драке с персоналом "Ахмата" во время перерыва игры с "Спартаком" (1:2).

– Никаких драк и конфликтов там не происходило. Ребята просто поговорили, и все. Футболисты эмоционально поговорили, завели друг друга на второй тайм и пошли в раздевалки. Ничего более там не было, – цитирует Айдамирова "СЭ".

3 декабря "Ахмат" на своем поле обыграл "Спартак" со счетом 2:1 в домашнем матче 17-го тура РПЛ. Благодаря этой победе клуб тз Грозного набрал 16 очков и поднялся на 13-е место в таблице РПЛ. Команда Гильермо Абаскаля с 27 очками идет седьмой в чемпионате России.

Ахмат Спартак Айдамиров
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