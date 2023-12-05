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"Зенит" обратился в ЭСК РФС по поводу неудаления Пиняева в матче с "Локомотивом"

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"Зенит" обратился в экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу решения главного судьи матча 17-го тура РПЛ Алексея Сухого, который принял решение не удалять нападающего "Локомотива" Сергея Пиняева за грубый фол против Клаудиньо.
Фото: ФК "Локомотив"
На 63-й минуте Пиняев в подкате попал бразильскому полузащитнику в колено. Судья Алексей Сухой показал футболисту "железнодорожников" желтую карточку.

"Зенит" направил обращение в ЭСК РФС с просьбой рассмотреть решение Сухого не показывать красную карточку форварду "Локомотива" Сергею Пиняеву за серьезный фол на 63?й минуте. Об этом стало известно "Матч ТВ".

Зенит Локомотив Пиняев
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