Клаудиньо может не сыграть в матче с "Пари НН" из-за травмы, которую нанес ему вингер "Локомотива" Сергей Пиняев. Решение по выходу 26-летнего бразильца на поле "Газпром Арены" будет принято за сутки до встречи.
В этом сезоне РПЛ хавбек сыграл 17 матчей, в которых оформил 3 гола и отдал 4 результативные передачи. Контракт футболиста с петербургским клубом заканчивается 30 июня 2027 года. Портал Transfermakt оценивает стоимость хавбека в 20 миллионов евро.
"СЭ": Клаудиньо может пропустить матч с "Пари НН"
Полузащитник "Зенита" Клаудиньо может не сыграть в матче 18-го тура РПЛ против "Пари НН", сообщает "СЭ".
Фото: "СЭ"