Наумов: Абаскаль извинился за свой проступок – стало быть, осознает, что был не прав

Rusfootball.info отреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера " Экс-президент " Локомотива " Николай Наумов в интервьюотреагировал на решение КДК РФС дисквалифицировать главного тренера " Спартака " Гильермо Абаскаля на 2 матча РПЛ плюс 1 условно за инцидент с Бернардом Беришей.

Фото: ФК "Локомотив"

– Извиниться надо было, все правильно. Это хорошее качество тренера. Извинился за свой проступок – стало быть, он осознает, что был не прав. Конечно, когда ты весь в игре, когда ты там, на скамейке, такие эмоции бывают, что часто люди себя не контролируют. Но это очень хорошо, что он смог понять и признать допущенную ошибку.



Следовало ли КДК РФС смягчить наказание?



– Не думаю. Наказание все равно должно было последовать. Да, извинился, но во время матча нужно уметь себя сдерживать. Нельзя так сильно предаваться эмоциям. Понятно, что была провокация со стороны полузащитника "Ахмата" Бериши, но ты все равно будь выше всего этого.



Виктория Яковлева, Rusfootball.info