– В заседании принял участие Абаскаль, его переводчик, Зеленов и юрист. Он признал свое поведение неправильным, сказал, что не должен был так поступать, что примет любое наказание в свой адрес. Мы посмотрели все материалы: два видео – основного вещателя и ФК "Спартак". Пришли к следующему: дисквалифицировать на 3 матча РПЛ, из которых один матч – условный. Испытательный срок – один год. Наказание принято за агрессивное поведение, – цитирует Григорьянца "РБ Спорт".
КДК РФС принял решение дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на 3 матча РПЛ, один из которых условно, за толчок полузащитника "Ахмата" Бернарда Бериши в игре 17-го тура. В предыдущем туре московский "Спартак" в Грозном проиграл "Ахмату" со счетом 1:2 и опустился на 7-е место в таблице чемпионата России. По ходу первого тайма встречи произошел резонансный эпизод. Полузащитник хозяев Бернард Бериша в рамках празднования первого гола в ворота "красно-белых" разбежался и двумя ногами прыгнул в техническую зону "Спартака".
Главный тренер гостей Гильермо Абаскаль расценил данное действие соперника как провокацию и толкнул Беришу в спину, повалив на землю. По результатам инцидента наставник "красно-белых" был удален, а футболист "Ахмата" ограничился желтой карточкой. В протокол в качестве причины удаления Абаскаля была внесена запись: "агрессивное поведение, физическое воздействие, выраженное в толчке игрока соперников (Бернард Бериша №7) двумя руками в спину с применением чрезмерной силы после остановки игры". Регламентом предусмотрено наказание до 4 матчей за данное неспортивное действие.
КДК: Абаскаль признал свое поведение неправильным и сказал, что примет любое наказание
Глава КДК РФС Артур Григорьянц объяснил решение комитета дисквалифицировать главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля на 2 матча РПЛ плюс 1 игру условно за толчок соперника в матче 17-го тура против "Ахмата" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"