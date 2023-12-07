- Я изначально говорил, что наказание должно быть максимум один матч. Дали два. Принципиальной разницы вообще никакой нет. Какая разница, будет стоять человек у бровки или будет сидеть в ложе? Сидит он внизу или стоит наверху - вообще никакой разницы. Половина футболистов не знает, кто там сидит, а кто стоит. Если бы там дали десять игр, а здесь-то какая разница? Стоило ли давать дисквалификацию Берише? Нет, я посмотрел этот момент. Желтая карточка, а Абаскалю правильно дали красную. Бериша же неумышленно, он бежал и радовался, не в него. Всё справедливо, - передаёт слова Мостового Metaratings.ru.
Ранее руководитель Контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц сообщил о санкциях со стороны КДК по отношению к главному тренеру московского "Спартака" Гильермо Абаскалю.
На 35 минуте матча 17 тура Российской премьер-лиги "Ахмат" - "Спартак" (2:1) испанский специалист получил прямую красную карточку за агрессивные действия по отношению к сопернику: Абаскаль акцентированно толкнул двумя руками на землю прыгнувшего около него в праздновании гола вингера грозненцев Бернарда Беришу. По итогам заседания КДК наставник красно-белых получил дисквалификацию на два матча фактически и один условно.
Мостовой - о дисквалификации Абаскаля: какая разница, будет человек стоять у бровки или сидеть в ложе "Спартака"?
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал решение КДК РФС по главному тренеру красно-белых Гильермо Абаскалю.
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