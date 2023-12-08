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Тикнизян: в "Вердере" просили, чтобы я выучил немецкий

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Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, что в летнее трансферное окно мог перейти в немецкий "Вердер".
Фото: "Чемпионат"
"У меня состоялась видеоконференция в конце лета с представителями "Вердера". Они мне озвучили это условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет", — сказал Тикнизян.

Отметим, что армянский футболист выступает за московскую команду с 2021 года. Ранее в России он представлял ЦСКА, а так является воспитанником школы футбола Санкт-Петербурга, где и родился.

Источник: "Это футбол, брат!".



Тикнизян Вердер Локомотив Российские трансферы Бундеслига
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