"У меня состоялась видеоконференция в конце лета с представителями "Вердера". Они мне озвучили это условие, что надо учить немецкий язык, потому что для них это приоритет", — сказал Тикнизян.
Отметим, что армянский футболист выступает за московскую команду с 2021 года. Ранее в России он представлял ЦСКА, а так является воспитанником школы футбола Санкт-Петербурга, где и родился.
Источник: "Это футбол, брат!".
Тикнизян: в "Вердере" просили, чтобы я выучил немецкий
Защитник "Локомотива" Наир Тикнизян рассказал, что в летнее трансферное окно мог перейти в немецкий "Вердер".
Фото: "Чемпионат"